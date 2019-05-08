В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

Будущим владельцам было выдвинуто условие - в течение года они обязаны провести капитальный ремонт в купленном доме.

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого - один евро (427 тенге), передает Lenta.ru.

Будущим владельцам было выдвинуто условие - в течение года они обязаны провести капитальный ремонт в купленном доме, который обойдется им примерно в 95 евро (около 40 тысяч тенге) за квадратный метр, пишет The Sun. В противном случае собственник потеряет внесенный гарантийный депозит в размере около семи тысяч евро (около трех миллионов тенге).

Городские власти заявили, что готовы предоставить помощь архитекторов и инженеров. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений.

В январе власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия объявили распродажу домов за один евро. На продажу были выставлены десятки исторических объектов с целью привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей и улучшить его облик. Покупателей обязали отремонтировать дома в течение трех лет, потратив на работы не менее 15 тысяч евро (около 6,4 миллиона тенге).

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