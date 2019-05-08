В РК расходы на оборону выросли до 136,4 миллиардов тенге

В 2018 году на оборонную промышленность было направлено 542,1 млрд бюджетных средств, что является абсолютно рекордным значением.

Расходы государственного бюджета за первые два месяца 2019 года уже приблизились к двум триллионам тенге, увеличившись на 19,3% за год, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

- Социальная помощь и социальное обеспечение по-прежнему являются главной расходной частью госбюджета: 522,7 млрд тг за январь-февраль текущего года (+19,5%). На втором и третьем местах — образование (338,5 млрд тг, +21,2%) и здравоохранение (276,5 млрд тг, +11,3%). В сумме по этим направлениям за два месяца из госбюджета было выделено 1,1 трлн тг (годом ранее — 965,1 млрд тг), - отмечают аналитики.

Наряду с социально значимыми направлениями расходов госбюджета в ТОП-5 направлений также вошли расходы на оборону: 136,4 млрд против 78,9 млрд тг годом ранее. А по итогам 2018 года на оборонную промышленность было направлено 542,1 млрд бюджетных средств, что является абсолютно рекордным значением.

До 2018 года рекордным годом был 2016-й, когда расходы по этому направлению составили 453,7 млрд тенге.

На период января–февраля 2019 года удельный вес расходов на оборону в составе совокупных расходов госбюджета достиг 7,1% (годом ранее — 4,9%). Планомерный рост доли расходов на оборону свидетельствует о значимости данного направления для государства и о его приоритетности в целом.



По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 мая 2019 года в стране проживает 1425 непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также свыше 87 тыс. ветеранов ВОВ, в числе которых жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, супруги умерших инвалидов ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и другие.

В этом году выплаты ветеранам местными исполнительными органами ко Дню Победы в среднем составят 313,3 тыс. тенге. Наибольшие суммы зафиксированы в ВКО (549 тыс. тг), Нур-Султане (519 тыс. тг), Акмолинской и Павлодарской областях (порядка 500 тыс тг). В городах республиканского значения Алматы и Шымкенте выплаты составят 250 тыс. тенге. Минимальное значение выплат — 150 тыс. тг — планируется в Костанайской и Жамбылской областях.

Также различные единовременные выплаты полагаются жителям блокадного Ленинграда (69 человек) — на общую сумму 3,4 млн тенге, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей (283 человека) — 14,5 млн тг, супругам умерших инвалидов ВОВ (4179 человек) — 79,1 млн тг, вдовам погибших во время ВОВ (364 человека) — 11,5 млн тг, труженикам тыла (67479 человек) — 1,3 млрд тг, остальным гражданам, приравненным к участникам и ветеранам ВОВ (15066 человек) — 676 млн тенге.

По заявлениям министерства, суммарно к 74-й годовщине Победы 88,9 тыс. ветеранов ВОВ получат единовременную материальную помощь в размере свыше 2,6 млрд тенге.

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