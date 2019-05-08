Конор Макгрегор опубликовал видео с казахстанского татами

Этот ребенок должен стоить миллиарды.

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор опубликовал видео с мальчиком на казахстанском татами, который пародировал бойца UFC, передает Zakon.kz.

- О Господи! Этот ребенок должен стоить миллиарды! - написал он в своем Instagram.

Несомненно, что фирменная походка - одна из первых ассоциаций, которая возникает при упоминании имя Макгрегора. Придумал ее не Конор. Таким образом первым по рингу стал ходить бывший рестрлер и конферансье, а сейчас – промоутер и гендир WWE Винс Макмэн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My god! This kid must be worth billions... Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 7 Май 2019 в 5:32 PDT

Ирландец придерживается особого мнения касательно походки.

- Я не знаю, кто такой Винс Макмэн. Я украл эту походку, и теперь она моя. И ни Винс, ни кто угодно из тупого рестлинга никак это не изменит. Это моя походка. Я ее придумал. Я ее создатель, - считает Конор.

Стоит отметить, что Макгрегор популярен благодаря своим выходкам и поведением вне октагона. Макгрегор никогда не упустит момента для того, чтобы оскорбить, унизить и взбесить своего визави. Он умеет "продать" свой бой, привлекая большую аудиторию благодаря грамотной раскрутке поединка.

Мировые звезды не успускают возможности с улыбкой повторить "фишку" бойца.

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