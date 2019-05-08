ЦИК определил объем выступлений кандидатов в президенты РК на площадках СМИ
Размер расходов кандидата в президенты Республики Казахстан устанавливается в объеме - 7 331 200 тенге.
Фото : Zakon.kz8 мая 2019, 11:03
Центральная избирательная комиссия определила объем выступлений кандидатов в президенты Казахстана на площадках средств массовой информации. Данные озвучила в ходе заседания ЦИК секретарь организации Сабила Мустафина, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: 15 минут на телевидении, 10 минут на радио и две статьи (не более 0,1 печатного листа) в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях.
- Из республиканского бюджета покрываются расходы кандидатов на: проведение публичных предвыборных мероприятий; выпуск агитационных материалов; транспортные расходы, в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией. (…) Размер расходов кандидата в президенты Республики Казахстан устанавливается в объеме - 7 331 200 тенге, - сказала она.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4968936-410455091ad490501450e6f3748c8f55
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...