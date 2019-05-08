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ЦИК определил объем выступлений кандидатов в президенты РК на площадках СМИ

Размер расходов кандидата в президенты Республики Казахстан устанавливается в объеме - 7 331 200 тенге.

Фото : Zakon.kz8 мая 2019, 11:03

Центральная избирательная комиссия определила объем выступлений кандидатов в президенты Казахстана на площадках средств массовой информации. Данные озвучила в ходе заседания ЦИК секретарь организации Сабила Мустафина, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений со своими программами в СМИ: 15 минут на телевидении, 10 минут на радио и две статьи (не более 0,1 печатного листа) в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях.

- Из республиканского бюджета покрываются расходы кандидатов на: проведение публичных предвыборных мероприятий; выпуск агитационных материалов; транспортные расходы, в размерах, устанавливаемых Центральной избирательной комиссией. (…) Размер расходов кандидата в президенты Республики Казахстан устанавливается в объеме - 7 331 200 тенге, - сказала она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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