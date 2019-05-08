Не поддаваться на провокации вновь призвала Генеральная прокуратура РК

В социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая в незаконных митингах.

Заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев обратился к казахстанцам, передает Zakon.kz.

Как сказано в распространенном обращении, в социальных сетях и мессенджерах идет агитация к участию 9 мая в незаконных митингах.

- Генеральная прокуратура ранее предупреждала об ответственности за организацию и участие в таких незаконных акциях. Однако 1 мая некоторые граждане, игнорируя предостережения сотрудников уполномоченных государственных органов, вышли на незаконные митинги, за что они привлечены к административной ответственности. От их противоправных действий создалась угроза отдыху и спокойствию граждан. В этой связи обращаем внимание на недопустимость нарушения установленного законом порядка организации и проведения митингов, - отметил замгенпрокурора.

Далее он пообещал, что виновные за правонарушения понесут строгую ответственность перед законом.

- В целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, а также защиты прав и свобод граждан Генеральная прокуратура призывает не поддаваться на провокации и не нарушать законы страны, - резюмировал Дембаев.

Накануне 1 мая заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов обращался к казахстанцам с призывом соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях. После праздника МВД РК распространило информацию о том, что в этот день в городах Нур-Султан, Алматы, Семей, Караганде и Актобе состоялись несанкционированные митинги и сборы граждан. Участникам акций была предоставлена возможность свободно и открыто выразить свою общественную позицию и мнение по социальным и другим проблемным вопросам. Однако в столице и Алматы отдельные из собравшихся вели себя агрессивно.В результате в отделы полиции указанных городов доставили 80 человек.

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