Не поддаваться провокации в соцсетях призвала гособвинитель по делу Шерзата Полата

Государственный обвинитель по уголовному делу по факту убийства Шерзата Полата Дана Сарсенбай обратилась к казахстанцам в связи с появлением в социальных сетях фейковых аккаунтов, незаконно использующих ее имя, должность и фотографию, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, у нее один аккаунт в Instagram, который она создала лишь для общения с родными и близкими.

"Он не используется для публикаций, комментариев или высказываний по профессиональным вопросам. Все иные аккаунты, якобы ведущиеся от моего имени, являются фейковыми. Использование моего имени, должности и образа без моего согласия, особенно в контексте уголовного дела, – это противоправное деяние, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – заявила Сарсенбай.

Также она обратила внимание пользователей Казнета на то, что на подобных фейковых страницах:

размещаются призывы подписываться на отдельных блогеров и страницы,

распространяются ссылки с просьбами пройти опросы,

организуются розыгрыши с обещанием призов,

предлагаются сомнительные опросы или голосования, якобы связанные с уголовным делом,

размещаются провокационные комментарии и ложные цитаты.

Гособвинитель попросила не переходить по таким ссылкам и не участвовать в розыгрышах.

"Не подписывайтесь на аккаунты и блогеров по "рекомендации" от моего имени – все это может быть частью мошеннических схем, целью которых является получение ваших персональных данных, ввод в заблуждение или дискредитация органов прокуратуры. Призываю всех граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. Распространение недостоверной информации подрывает доверие к системе правосудия и может повлиять на объективность восприятия уголовного процесса. Все официальные заявления и информация по делу публикуются исключительно через уполномоченные государственные каналы. Благодарю за внимание и понимание", – резюмировала Сарсенбай.

Ранее Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата.

Трагедия произошла в ночь с 3 по 4 октября 2024 года у магазина "Камажай" в Талгаре. Главное судебное разбирательство началось 17 апреля 2025 года и продлилось почти два месяца. Потерпевшей стороной признаны родные погибшего: бабушка Жумабике Кадирова, отец Каржаубай Нурымов и мама Гульбара Бишимбиева. На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово.

