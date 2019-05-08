Певец Али Окапов рассказал о своей первой главной роли в кино

Он критично отнесся к своей игре.

Казахстанский музыкант и певец Али Окапов сыграл одну из главных ролей в казахстанской драме "Анажан". Легко ли музыканту освоиться в кино, и зачем "осаживают" театральных актеров, корреспондент Zakon.kz выяснял после премьеры фильма в Алматы.

Амира и Диму связывает не только работа на радио и съемная на двоих квартира в Алматы – они братья. Отца давно не стало, а мама, Мариям, жила в Караганде.

Жизнь парней текла своим чередом – работа, дом, попытки реализоваться в своем деле и устроить личную жизнь. Мама периодически приезжала к детям погостить, но в один из таких приездов все изменилось. Не посвящая сыновей в реальную причину своего приезда, Мариям в тайне наведывается в кардиологический центр. И по случайности именно там у нее случается приступ. Это был первый звонок, после - сложный диагноз. Личные дела парней меркнут на фоне состояния матери. Они очень переживают, но переживаниями делу не поможешь, нужны большие деньги.

Столь трогательную историю представят соотечественникам в День Победы. Авторы фильма "Анажан" ответственно подошли к работе. Заранее, до начала съемок, шли усиленные репетиции каждой сцены. Целый месяц вечерами режиссер Айдын Сахаман с актерами разбирал роли, детально прорабатывались ключевые диалоги.

Известный музыкант и певец Али Окапов не впервые играет в кино. Ранее он сыграл роль в казахстанском фильме ужасов "Каракоз". В случае с фильмом "Анажан" ему предстояло пройти более серьезное испытание – он сыграл одну из главных ролей.

- Я не могу сказать, справился или нет, мы в любом случае отсняли материал и смонтировали фильм. Насколько получилось удачно, должен сказать зритель. Честно говоря, на свою работу на экране смотрю очень критично. Посмотрев готовый вариант я понимаю, как можно было бы по-другому сказать, подать, сыграть в тех или иных моментах, чтобы раскрыть зрителю моего героя лучше, чем я сделал это в кадре. Половина сцен, сыгранных мной, мне не понравилась. Может быть, опыта не хватало, нужно смотреть на себя со стороны, чего я не делал во время съемок. Я играл и доверял режиссерам, если они говорили, что "было", не вмешивался. Технически все сделал правильно, но я к себе очень требователен и половину своих сцен я бы переснял, - сказал Али Окапов.

История затронула Али сразу же. Он признался, что отчасти узнал себя в своем герое Амире.

- Мой герой немного младше меня, но его все спрашивают по поводу личной жизни, ждут свадьбы. Во-вторых, он радиоведущий, ведет мероприятия, и это около шоу-бизнеса. В-третьих, у него нет отца, есть брат, и эти факты про меня. Амир на меня похож, - добавил он.

Али впервые так серьезно погружен в кино, чего не было ранее. Тем не менее, как одаренный музыкант с хорошей памятью, Али быстро учил текст, попутно запомнив чужие реплики. Другое дело- выбрать верную эмоцию. В этом ему помогали более опытные партнеры по съемочной площадке.

- В сцене с Еркеном Губашевым, где мой герой ругается с его персонажем в баре, помогли его советы. Он помог мне разозлиться и в то же время держать себя в руках, сложные состояния человеческие он мне объяснял, при этом с ним удобно в кадре, он помогает во время сцены, взаимодействует, - вспомнил Али Окапов.

Казахстанский театральный актер Роман Жуков, исполнивший роль Димы, ранее играл в ролях второго плана, эпизодах, но главную роль в полном метре он сыграл впервые.

- Я – театральный актер, меня нужно иногда осаживать, чтобы я не переигрывал. Такое случалось из-за различий между театральной игрой и работой в кино. Наш режиссер сразу же чувствовал фальшь, подсказывал, объяснял. Когда мне предложили роль после кастинга, я сразу согласился, потому что автор сценария Ефрат Шарипов написал настоящую драму. В этом жанре у нас в Казахстане мало фильмов. С Али Окаповым мы снимались в фильме ужасов "Каракоз", съемки "Анажан" прошли буквально через месяц после того фильма. Али – безумно талантливый, в кадре органично ведет себя, с ним приятно работать, - рассказал Жуков.

Также как Амир и Дима вынесли для себя уроки после событий фильма, также и актеры для себя сделали пометки, в какую сторону им совершенствовать свою игру.

- Возможно, стоит больше работать со сценарием. Если в "Каракозе" не менял ни слова, четко выполнял все задачи и видение режиссера, в "Анажан" я мог себе позволить поспорить во время репетиций, по-другому что-то подать и принять. Но это все было аккуратно. В дальнейшем я бы попробовал переживать события, происходящие с моим персонажем так, как будто они со мной происходят, чтобы добиться большей убедительности. В любом случае, сейчас я понял, что можно, и чего нельзя делать в кадре, - отметил Али Окапов.

Роман Жуков, в свою очередь, надеется, что фильм понравится матерям, и в реальной жизни найдутся такие же люди, как один из героев картины.

Альберт Ахметов

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