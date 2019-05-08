Что такое предвыборная агитация и как ее будут проводить

О правилах размещения агитационных материалов рассказали в ЦИКе.

Что такое агитация и как ее будут проводить, рассказал 8 мая в Центральной избирательной комиссии заместитель председателя организации Константин Петров, передает корреспондент Zakon.kz.

Агитация осуществляется тремя основными способами:

через средства массовой информации;

путем проведения публичных предвыборных мероприятий, а также личных встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями;

путем выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов.

Все СМИ страны должны держать нейтралитет и не вести агитацию за или против конкретного кандидата. До 5 мая все издания должны были опубликовать сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади, а также предоставить эти данные в ЦИК для размещения на ее интернет–ресурсе.

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- В настоящее время в ЦИК поступило 139 информационных сообщений от СМИ, все сообщения размещены сайте ЦИКа. Условия договора о предоставлении кандидатам эфирного времени, печатной площади в средствах массовой информации не должны создавать преимущества тому или иному кандидату, политической партии. Согласие на выделение эфирного времени, печатной площади, данное одному из кандидатов, является согласием на выделение эфирного времени, печатной площади другим кандидатам, - пояснил Петров.

Очередность выступления кандидатов в СМИ устанавливается согласно поступлениям письменных обращений, либо по жребию, если обращения поступили одновременно. Обязательное условие – все агитирующие публикации должны содержать информацию об источниках финансирования.

- Запрещается прерывать и комментировать выступления кандидатов на телевидении и радио сразу после выступления, а также в печатных изданиях в том же номере, - отметил он.

Второй обозначенный способ агитации – проведение публичных мероприятий, личных встреч с избирателями. Помещения для таких встреч предоставляют акиматы на договорной основе. При этом условия предоставления помещения должны быть едиными и равными для всех кандидатов.

- При проведении публичных предвыборных мероприятий важно помнить, что допускается бесплатная раздача печатных, в том числе иллюстративных материалов, а также значков, флагов, флажков, специально изготовленных для избирательной кампании. Все остальное - предоставление избирателем бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, а также проведение лотерей, благотворительных акций, выплата денег либо обещание предоставления таковых - признается ненадлежащей предвыборной агитацией, проведение которой запрещается, - пояснил Петров.

На все время предвыборной гонки кандидатам, их партиям, организациям запрещается проведение благотворительных мероприятий, за исключением организации зрелищных и спортивных мероприятий.

Третий способ агитации – распространение агитационных материалов (плакатов, листовок и так далее). К слову, на это из бюджета выделяются деньги. Обязательное условие – эти материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей данные материалы, месте их печатания, тираже, лицах, сделавших заказ, а также из каких средств оплачено.

- Запрещаются изготовление агитационных печатных материалов за пределами территории Республики Казахстан, распространение анонимных агитационных материалов. Акиматы с избирательными комиссиями определяют места для размещения агитационных печатных материалов для всех кандидатов и оснащают их стендами, щитами, тумбами. Агитационные печатные материалы размещаются на условиях, обеспечивающих равные права для всех кандидатов, - отметил спикер.

Также кандидаты вправе вывешивать агитационные печатные материалы в иных местах с разрешения собственника соответствующего объекта. Запрещается вывешивание их на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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