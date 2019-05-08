При сходе лавины на Алтае погибли семь туристов

Группа состояла из девяти человек.

Группа туристов из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

- 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: в горах не было связи. Сообщили только сегодня. На место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины", - сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что перед выходом на маршрут группа зарегистрировалась в подразделении МЧС.

- Группа из девяти человек прибыла на Алтай из Новосибирска. Перед выходом на маршрут они прошли регистрацию, - сказал собеседник агентства.

В числе погибших числится руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.

- Погиб руководитель группы Николай Симонов", - сказал он. По его данным, экспедиция не была связана с учебной деятельностью.

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