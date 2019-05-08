Школьные учебники вновь вызвали негодование депутатов
Например, невозможно решить задачи из-за неправильного перевода по учебнику "Физики".
Фото : Парламент Республики Казахстан8 мая 2019, 11:56
На пленарном заседании мажилиса парламента депутат Бахытбек Смагул обратил внимание министра образования и науки РК Куляш Шамшидиновой на ненадлежащее качество школьных учебников, передает корреспондент Zakon.kz.
Нарекания мажилисмена в частности коснулись учебников, разработанных для казахских школ.
- Многие учебники для казахских школ разработаны с помощью переводов. Например, в "Физике" очень много ошибок. К сожалению, перевод текстов неправильный и невозможно решить такие задачи, - негодует он.
Его претензии в основном были адресованы к издательству "Алматы кітап".
- Касательно "Алматы кітап" - учебник для 4 класса математики: обозначение национальной валюты на английском языке, тогда как должно быть тенге. На 56 странице о валютах приведены сначала иностранные валюты, а потом национальная, что является грубой ошибкой. Ошибки в фамилиях и именах. На странице 135 задания 5 приведены такие имена, которые не свойственны для казахского учебника - Дори Мори, Ори. Разве нет казахских имен? По учебнику литературы за 4 класс, 45 урок домашним заданием дано посмотреть мультфильм "Рататуй" и рассказать содержание. Разве нет других произведений на казахском языке? - возмутился Смагул.
Парламентарий отметил, что в качестве примера привел только несколько учебников.
- Мы привели только примеры из двух учебников, в них есть грамматические, технические и другие ошибки. Какой будет судьба наших учеников, если вот с таким грубыми ошибками будут утверждены учебники обновленной программы? - задается он вопросами.
В связи с этим депутат обратился к министру, чтобы вопрос качества школьных учебников она взяла на личный контроль.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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