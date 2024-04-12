В Казахстане 100% школьных учебников перевели в цифровой формат

Сегодня, 12 апреля 2024 года, в Министерстве просвещения (МП) Казахстана рассказали о переводе школьных учебников в цифровой формат, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на сегодня перевод школьных учебников в цифровой формат составляет 100%.

"Они прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов. Цифровые учебники разрабатываются на 11 платформах 13 издательств страны", – говорится в сообщении.

Как отметила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования МП РК Майра Мелдебекова, в целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами.

"Учителя проводят уроки с использованием современных цифровых технологий, онлайн-коммуникаций, дифференциации и индивидуализации, а также улучшают знания по использованию онлайн-ресурсов". Майра Мелдебекова

Кроме того, ведется работа по открытию 1345 современных кабинетов по робототехнике, STEM, химии, физике, биологии. До конца года 1072 школы 20 регионов будут оснащены современными кабинетами.

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