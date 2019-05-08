За проведение опроса общественного мнения на тему выборов можно заработать штраф

Физлица правом проведения опросов не располагают. Хотя в отдельных СМИ наблюдается, что они проводят такие опросы.

Проводить опросы общественного мнения, связанные с предстоящими выборами президента РК, могут только юридические лица с опытом работы не менее пяти лет, заранее уведомившие Центризберком о своей работе. Все остальные, проводя опросы, будут нарушителями законодательства. Об этом 8 мая на заседании ЦИК сообщил заместитель генерального прокурора РК Булат Дембаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Правом проведения опросов наделены только юридические лица, физические лица таким правом не располагают. Хотя в отдельных СМИ наблюдается, как физические лица проводят такие опросы. По ним также будет ставиться вопрос о привлечении к административной ответственности, - сообщил Дембаев, и в пример привел одно из изданий, опубликовавших опрос. В итоге на собственника завели административное дело, которое на данный момент рассматривается.

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Он также отметил, что законом запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении для голосования. Нарушение данных требований несет в себе ответственность по ст. 120 КоАП - Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами.

- Поэтому Генеральная прокуратура призывает всех физических и юридических лиц, СМИ не допускать нарушения выборного процесса, в том числе неукоснительно соблюдать закон о проведении опросов общественного мнения, связанного с выборами, - подытожил Дембаев.

По правилам, лица, проводящие опросы, не должны использовать интернет-ресурсы, социальные сети и мессенджеры для опубликования результатов в запрещенный для этого период. Эта норма предусмотрена для того, чтобы не допускать манипулирования общественным мнением, в частности, путем создания и распространения фэйковых сообщений в интернете.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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