Алабая натравил на полицейских нетрезвый мужчина

Сотрудники были вынуждены применить оружие и ранить пса.

В Алматинской области начали уголовное производство в отношении 40-летнего жителя Талгарского района, натравившего свою бойцовую собаку на полицейских, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Факт зарегистрирован в селе Кендала, где в ночь на 2 мая прибывшие по вызову патрульные полицейские пытались утихомирить местного семейного дебошира. Находившийся в алкогольном опьянении мужчина оказал сопротивление и спустил на блюстителей порядка огромного алабая.

- Сотрудники были вынуждены применить оружие и ранить сторожевого пса. Натравив свою собаку, нарушитель скрылся с места происшествия. Буквально вчера оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в полицию. Досудебное расследование по факту поручено провести следователям Талгарской районной полиции. Подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что с начала года это уже второй факт, когда натравливают обученных бойцовых собак на полицейских.

- В начале года зарегистрирован случай в городе Текели, где владелец бультерьера, пытаясь скрыться от стражей порядка, натравил пса на полицейских, один из которых был вынужден обратиться к медикам. В итоге задержанный правонарушитель был привлечен решением суда к уголовной ответственности, - отметили в полиции.

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