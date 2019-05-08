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Ограбление ломбарда в Нур-Султане попало на камеру

Подозреваемые ночью зашли в ломабрд, разбили витрину, и, забрав сотовые телефоны, скрылись.

Фото : кадр видео8 мая 2019, 13:16

В Нур-Султане задержали подозреваемых в ограблении ломбарда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Сотрудники криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых в совершении открытого хищения сотовых телефонов с витрины ломбарда

Ломбард работает круглосуточно, физической охраны нет. Подозреваемые ночью зашли в ломабрд, разбили витрину, и, забрав сотовые телефоны, скрылись.

Подозреваемых установили по камерам видеонаблюдения и задержали. Мобильные телефоны изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Проводится проверка причастности задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий подозреваемых, просят обратиться в Департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік,19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51, 71-63-16, либо 102.


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