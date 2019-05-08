Иран приостановит выполнение обязательств по двум пунктам ядерной сделки

Речь идет о приостановке продаж обогащенного урана и тяжелой воды на 60 дней.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о своем решении частично приостановить выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал PressTV.

- Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды, - отметил он.

Роухани также пригрозил возобновить работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства.

- У других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли [иранской] нефтью. Если интересы Ирана не будут учтены в этот срок, мы приостановим соблюдение условий по обогащению урана и продолжим модернизацию тяжеловодородного реактора в Араке, - предупредил Роухани.

Он отметил, что представителям пяти стран - участниц сделки (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, Германия) были направлены соответствующие письма.

- Мы ждали год после решения США выйти из сделки, как нам рекомендовали другие участники, и выполняли все обязательства. СВПД не изменился. Мы готовы далее обсуждать это соглашение, его выполнение, - сообщил президент Ирана.

В Иране хорошо укрепленная (и прикрытая средствами ПВО) россыпь по всей стране ядерных объектов, со значительным объемом различного ядерного топлива - от медицинских радиоизотопов до низкообогащенного урана в хранилищах и центрифугах; МАГАТЭ известно как минимум 17 таких объектов.

Неполный список заявленных ядерных объектов в Иране (согласно данным МАГАТЭ, фонда "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" и других источников):

- Тегеранский исследовательский реактор (ТИР, TRR) - небольшой опытный реактор мощностью 5 Мвт.

- Исфахан, Uranium Conversion Facility (UCF).

- Нетенз, завод по обогащению топлива (FEP) - завод по производству низкообогащенного урана (LEU), 16 428 установленных центрифуг.

- Нетенз - исследовательский завод по обогащению топлива (PFEP) - завод по производству, исследованию и разработке низкообогащенного урана, 702(16500?) установленных центрифуги.

- Кум - завод по обогащению топлива "Фордо" (FFEP), производит UF6, обогащенного до 20 % U-235, 2710 установленных центрифуг.

- Эрак - Иранский ядерный опытный реактор (IR-40), завод по производству тяжелой воды, 40 МВт реактор (на стадии строительства).

- Бушерская АЭС (BNPP).;

- Ардакан - завод ядерного топлива.

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