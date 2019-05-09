9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне

В Казахстане День Победы является государственным праздником.

9 мая — День Победы Советского Союза в войне над фашистской Германией. В Казахстане этот день, как и во всех бывших республиках СССР и многих странах Европы, считается одним из самых важных праздников, передает Zakon.kz.

За годы войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых, четыре кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов. На фронт ушло около 70 процентов мужского населения в возрасте 18-50 лет.

Знаменитая 316-я стрелковая дивизия, позже ставшая 8-й гвардейской Панфиловской, была сформирована в Алма-Ате летом 1941 года из жителей Казахской и Киргизской ССР. Прославилась дивизия в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий "Центр" осенью 1941 года. Известна она подвигом 28-и героев-панфиловцев 16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково. Командующий Иван Панфилов погиб в бою 18 ноября, после чего дивизии было присвоено его имя.

Наши соотечественники храбро сражались на полях сражений, 497 из них стали Героями Советского Союза, а четверо – Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов – дважды Героями СССР. Алия Молдагулова и Маншук Маметова стали Героями Великой Отечественной войны посмертно.

Первыми Знамя Победы на Рейхстаге установили казахстанец Рахимжан Кошкарбаев и его однополчанин Григорий Булатов. Согласно журналу боевых действий 150-й стрелковой дивизии, 30 апреля 1945 года в 14:25 лейтенант Кошкарбаев и рядовой Булатов "по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг". Это событие также отмечено в книге Героя Советского Союза Ивана Клочкова "Мы штурмовали рейхстаг", в которой сказано, что "лейтенант Р. Кошкарбаев первым прикрепил к колонне красный флажок".

В Казахстане День Победы является государственным праздником, его отмечают два дня - 9 и 10 мая. В преддверии празднования и в течение всего месяца в городах и селах проводятся многочисленные благотворительные акции, мероприятия по чествованию ветеранов войны и участников трудового фронта, а также посвященные памяти павших на войне, в том числе круглые столы, встречи с фронтовиками, семинары, уроки мужества в учебных заведениях. Ветеранам войны оказывают финансовую помощь, предоставляют льготы на проезд в общественном транспорте, на обслуживание в медицинских учреждениях и многое другое.

9 мая воинские части и военные училища маршем проходят по улицам городов к военным мемориалам и памятникам погибшим воинам и возлагают цветы и венки. Также в этот день организуются праздничные концерты, военные парады, праздничные салюты.

Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк», которая сегодня стала крупномасштабным международным общественным движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения проходят в этот день колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.

В Алматы 9 мая так же ожидается масштабное шествие "Мәңгілік даңқ – Бессмертный полк", в котором примет участие более ста тысяч человек. Аналогичные мероприятия пройдут и в других городах и поселках нашей страны.

Фото express-k.kz

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