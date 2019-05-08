Токаев о несанкционированных собраниях: Закон будет соблюдаться

Я серьезно предупреждаю, что закон будет соблюдаться в нашей стране - Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о желании людей высказать свою критику через несанкционированные собрания, передает Zakon.kz.

Часть речи президента была опубликована в instagram пресс-секретаря главы государства Берика Уали.

- Справедливость в моем понимании состоит в том, что должно существовать верховенство закона. Закон должны соблюдать все - и государственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Закон должны соблюдать и граждане нашего государства. Закон един для всех. Как бы ни хотелось бы высказать ту или иную критику, она должна высказываться в рамках закона, быть санкционированной, если речь идет о собраниях людей, поэтому я серьезно предупреждаю, что закон будет соблюдаться в нашей стране, - сказал Токаев.

В связи с распространяемыми в социальных сетях и мессенджерах призывах к участию в митингах 9 мая Генеральная прокуратура призвала не поддаваться на провокации. После празднования 1 мая произошел ряд задержаний участников несанкционированных митингов в городах страны, несмотря на предупреждение Генпрокуратуры

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