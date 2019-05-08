Токаев о несанкционированных собраниях: Закон будет соблюдаться
Я серьезно предупреждаю, что закон будет соблюдаться в нашей стране - Президент.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о желании людей высказать свою критику через несанкционированные собрания, передает Zakon.kz.
Часть речи президента была опубликована в instagram пресс-секретаря главы государства Берика Уали.
- Справедливость в моем понимании состоит в том, что должно существовать верховенство закона. Закон должны соблюдать все - и государственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Закон должны соблюдать и граждане нашего государства. Закон един для всех. Как бы ни хотелось бы высказать ту или иную критику, она должна высказываться в рамках закона, быть санкционированной, если речь идет о собраниях людей, поэтому я серьезно предупреждаю, что закон будет соблюдаться в нашей стране, - сказал Токаев.
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«Менің түсінігімдегі әділеттік – заңның салтанат құруы. Мемлекеттік шенеуніктер де, құқық қорғау органдарының қызметкерлері де, барлығы да заңға бағынуы керек. Сондай-ақ, заңды еліміздің азаматтары да сақтауы қажет. Заң бәріне бірдей. Қандай да бір сын айту да, заң аясында болуы тиіс. Егер адамдардың жиналуына қатысты айтар болсақ, ол да рұқсатпен болуы шарт. Сондықтан, мен біздің елде заңдардың сақталатынын қатаң ескертемін» Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев @tokayev_online ———————————— @tokayev_online @tokayev_online «...Закон един для всех. Поэтому я серьезно предупреждаю, что законы будут соблюдаться в нашей стране» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
В связи с распространяемыми в социальных сетях и мессенджерах призывах к участию в митингах 9 мая Генеральная прокуратура призвала не поддаваться на провокации. После празднования 1 мая произошел ряд задержаний участников несанкционированных митингов в городах страны, несмотря на предупреждение Генпрокуратуры
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