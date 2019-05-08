Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Два дня боролись врачи за жизнь 3-летней девочки, выпившей бензин

На третий день ребенок был переведен из реанимационного отделения в палату.

Фото : Пресс-служба Управления здравоохранения Шымкента8 мая 2019, 16:02

Шымкентские врачи спасли 3-летнюю девочку, выпившую бензин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Шымкента.

Как рассказали в ведомстве, ребенок по неосторожности выпил токсичную жидкость. После этого ее в тяжелом состоянии доставили в местную больницу скорой медицинской помощи. Специалисты выявили повреждения внутренних органов, было решено экстренно перевести ребенка в Центр гипербарической оксигенации Шымкента.

- Из-за сильных ожогов внутренних органов у трехлетней девочки, выпившей бензин, врачи немедленно госпитализировали ее в реанимационное отделение и промыли желудок с помощью назогастрального зонда. Для того, чтобы спасти ребенка, госпитализированного в реанимационное отделение, врачи в течение двух дней боролись за жизнь маленькой пациентки. В результате проводимых реанимационных мероприятий, состояние трехлетней девочки улучшилось, на третий день ребенок был переведен из реанимационного отделения в палату, - сообщили в управлении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты