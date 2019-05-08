Два дня боролись врачи за жизнь 3-летней девочки, выпившей бензин

На третий день ребенок был переведен из реанимационного отделения в палату.

Фото : Пресс-служба Управления здравоохранения Шымкента

Шымкентские врачи спасли 3-летнюю девочку, выпившую бензин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Шымкента. Как рассказали в ведомстве, ребенок по неосторожности выпил токсичную жидкость. После этого ее в тяжелом состоянии доставили в местную больницу скорой медицинской помощи. Специалисты выявили повреждения внутренних органов, было решено экстренно перевести ребенка в Центр гипербарической оксигенации Шымкента. - Из-за сильных ожогов внутренних органов у трехлетней девочки, выпившей бензин, врачи немедленно госпитализировали ее в реанимационное отделение и промыли желудок с помощью назогастрального зонда. Для того, чтобы спасти ребенка, госпитализированного в реанимационное отделение, врачи в течение двух дней боролись за жизнь маленькой пациентки. В результате проводимых реанимационных мероприятий, состояние трехлетней девочки улучшилось, на третий день ребенок был переведен из реанимационного отделения в палату, - сообщили в управлении.

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