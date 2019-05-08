В Алматы почтили память участника войны, первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова

Герой прошел славный путь от командира батальона до руководителя военного ведомства.

Фото : Департамент по делам обороны г. Алматы

В Алматы состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске у дома, где жил генерал армии, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадат Нурмагамбетов, сообщает Zakon.kz.

Почтить память Сагадата Нурмагамбетова пришли его родственники, друзья, сослуживцы, ветераны Вооруженных сил С РК, военнослужащие, руководство Департамента по делам обороны Алматы и личный состав местных органов военного управления города.

Участник Великой Отечественной войны Сагадат Нурмагамбетов стал первым министром обороны суверенной Республики Казахстан в 1992 году.

- Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Казахстана Назарбаева Сагадат Кожахметович заложил фундамент современной казахстанской армии, - подчеркнул председатель совета ветеранов ВС РК Мэлс Шампиев. - На посту министра обороны Сагадат Кожахметович проявил себя как видный государственный деятель, военачальник, дипломат. Созданная им армия и сегодня успешно выполняет свои задачи, стоит на страже Родины, оберегая мир и покой казахстанцев.

Генерал армии Сагадат Нурмагамбетов был удостоен высокого звания Халық Қаһарманы, Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого III степени за освобождение Украины от фашистских захватчиков, орденами и медалями Болгарии, Польши, Чехословакии, Монголии. Генерал прошел славный путь от командира батальона стрелкового полка до министра обороны Республики Казахстан.

После церемонии возложения цветов по улице вдоль дома, где жил легендарный генерал, торжественным маршем прошли курсанты и военнослужащие десантно-штурмовых войск и военно-учебных заведений Алматы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!