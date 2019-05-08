Вкладчиков закрытых казахстанских банков просят забрать свои деньги

19% вкладчиков обратились за выплатой, 19% планируют обратиться до конца срока выплат, оставшиеся 62% вкладчиков не планируют обращаться за получением суммы гарантийного возмещения.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) продолжает выплату возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан" по всей стране. Вкладчики – физические лица и индивидуальные предприниматели – получают возмещение по вкладам с учетом накопленного вознаграждения, текущим счетам и платежным карточкам, передает Zakon.kz..

АО "Банк Астаны". Выплата возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" проходит во всех отделениях банка-агента АО "Евразийский банк", обслуживающих физических лиц. КФГД уже погасил 97% от суммы обязательств. Выплачено 36,5 миллиарда тенге, из которых 23 миллиарда тенге было выплачено за первые два дня. Ажиотажа в день начала выплаты не было; КФГД и банк-агент предприняли все усилия, чтобы ускорить процесс подачи и проверки заявления в отделениях и повысить эффективность обслуживания вкладчиков.

АО "Qazaq Banki". Выплата возмещения проходит во всех отделениях банка-агента ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на территории Казахстана. КФГД практически погасил свои обязательства перед вкладчиками: выплачено 20 миллиардов тенге – 98% от первоначальной суммы обязательств перед вкладчиками.

АО "Эксимбанк Казахстан". Выплата проходит в центральных отделениях Национального оператора почты АО "Казпочта" в пяти городах Казахстана. Вкладчикам Эксимбанка выплачено 257 миллионов тенге – 99% от суммы обязательств.

- Несмотря на то, что остаток суммы к возмещению вкладчикам данных трех банков составляет только 3% (1,5 миллиарда тенге) от первоначальной суммы обязательств, за выплатой еще не обратилось более 230 тысяч человек (81%). Основная часть необратившихся вкладчиков – 220 тысяч – это вкладчики АО "Банк Астаны". Наиболее высокий процент обращений за выплатой наблюдается в Мангистауской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях (21-23%); самый низкий – в Алматинской и Жамбылской областях (14%). В городах с наибольшим количеством вкладчиков – Алматы, Нур-Султане и Шымкенте – степень обращения варьирует от 15% (Шымкент) до 19% (Алматы). Обзвон вкладчиков показал, что 19% вкладчиков планирует обратиться до конца срока выплаты. Ежедневно банки-агенты выплачивают по поступившим заявлениям от 5 до 20 миллионов тенге. Одновременно, порядка 62% вкладчиков не стремится обращаться за выплатой, так как остатки на счетах, по их мнению, составляют незначительную сумму. Так, из вкладчиков вышеуказанных трех банков 220 тысяч человек (74%) имеют депозиты в пределах 5 тысяч тенге, в том числе 178 тысяч вкладчиков (60%) – не более 1 тысячи тенге. При этом, доля обращающихся в банк-агент за выплатой растет по мере увеличения суммы остатка на депозитах. Так, например, среди вкладчиков АО "Банк Астаны" с суммой остатков до 1000 тенге доля обратившихся составляет всего 1,4%, увеличиваясь по мере роста суммы выплаты до 98,6% среди вкладчиков с остатками более 1 млн тенге, - пожаловались в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

В итоге, результаты опроса показали, что 19% вкладчиков обратились за выплатой, 19% планируют обратиться до конца срока выплат, оставшиеся 62% вкладчиков не планируют обращаться за получением суммы гарантийного возмещения.

- Работники КФГД осуществили обзвон всех вкладчиков АО "Эксимбанк" и АО "Qazaq Banki", были неоднократно разосланы SMS-уведомления всем вкладчикам АО "Банк Астаны", и колл-центр КФГД, а также банк-агент продолжают обзвон каждого из вкладчиков АО "Банк Астаны" в целях информирования о выплатах. Процент дозвона составляет всего 43%. По вкладчикам АО "Банк Астаны" наименьший процент дозвона наблюдается по Туркестанской области (18%), Жамбылской области (26%) и в Шымкенте (27%). В городах Алматы и Нур-Султане процент дозвона 42% и 49%, соответственно. Неактуальность значительной части контактов, указанных вкладчиками, снижает возможность информирования вкладчиков посредством обзвона и SMS-рассылки. Вместе с тем, КФГД продолжает на периодической основе информировать вкладчиков о выплате гарантийного возмещения на сайте, СМИ и в социальных сетях. К информированию были привлечены также ресурсы банков-агентов и филиалов Национального Банка Республики Казахстан. В настоящее время, ввиду того, что до окончания выплат через банки-агенты осталось менее срока, по всем регионам Казахстана будут повторно размещены объявления об осуществляемых выплатах, - пояснили в КФГД.

Несмотря на значительные усилия КФГД и Национального Банка Республики Казахстан по информированию населения, по-прежнему существует вероятность того, что значительная часть вкладчиков, особенно, с небольшими остатками на счетах, так и не обратятся за выплатой. При этом, обязательства КФГД по выплате возмещения сохраняются до тех пор, пока вкладчик не подаст заявление на выплату, даже если остаток на счету вкладчика составляет 1 тенге.

- Поскольку действующее законодательное регулирование требует физического присутствия вкладчика, разрешение данной проблемы видится через пересмотр процедур выплаты гарантийного возмещения с осуществлением автоматической выплаты возмещения на действующий банковский счет вкладчика через идентификацию вкладчика на портале Электронного правительства, без необходимости подачи вкладчиком письменного заявления. КФГД ведет работу по рассмотрению различных вариантов, позволяющих внедрить указанный концепт, включая обращение депозитора в режиме онлайн на портал Электронного правительства, - считают в КФГД.

До 24 июня: вкладчики АО "Qazaq Banki" могут обратиться в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), до 26 июля: вкладчики АО "Банк Астаны" – в АО "Евразийский банк", до 4 августа: вкладчики АО "Эксимбанк Казахстан" – в АО "Казпочта".

Выплата возмещения вкладчикам ликвидируемых банков проводится по заявлениям вкладчиков. Деньги предусмотрены в банках-агентах и доступны в любой момент. После окончания срока выплаты через банк-агент возмещение можно получить напрямую в КФГД.

- Расчеты с вкладчиками, у которых сумма депозита превышала гарантированную сумму (5/10/15 миллионов тенге) – а таких вкладчиков по трем ликвидируемым банкам порядка 2 тысяч (0,7% от общего количества вкладчиков) – будут осуществляться ликвидационными комиссиями. Решение размещать крупные суммы в одном банке, не учитывая максимальный размер гарантии, подвергает вкладчика существенному кредитному риску. В случае ликвидации банка, потери, связанные с ожиданием возврата денег в ходе ликвидационного производства, не могут быть компенсированы высокой доходностью по вкладам, наличием кэш-бека или другими привлекательными условиями обслуживания. Поэтому, прежде, чем принять осознанное решение осуществлять значительную часть своих сбережений в каком-либо банке, вкладчик должен проанализировать его деятельность и оценить степень надежности данного банка, - советуют в КФГД.

Ликвидационными комиссиями АО "Банк Астаны" и АО "Qazaq Banki" были зарегистрированы 1 405 заявлений физических лиц на общую сумму более 2 миллиардов тенге – это составляет 3,4% от всех гарантированных депозитов в данных банках. Требования этих вкладчиков включены в реестр кредиторов в 4 очередь. После утверждения Национальным Банком Республики Казахстан реестра кредиторов и промежуточного баланса, в котором будут отражены все активы и обязательства банка (предположительно, в мае–июне), ликвидационные комиссии смогут приступить к расчетам с кредиторами банка.

Кредиторы банка смогут контролировать скорость, эффективность и прибыльность ликвидации каждого банка. Этот контроль будет реализован через комитет кредиторов, в котором будут на законных и постоянных началах участвовать самые крупные кредиторы каждой очереди. Поскольку деньги при ликвидации банка будут распределяться между всеми кредиторами одной очереди пропорционально, то все представители кредиторов заинтересованы в скорости и эффективности ликвидационного процесса. КФГД также войдет в состав комитета кредиторов и будет информировать о ходе ликвидационного процесса.

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