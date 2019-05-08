Призывники из Алматы отправились служить артиллеристами в Аягозский гарнизон

В Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось торжественное мероприятие "День призывника".

На "Дне призывника" присутствовал аким Алматы Байбек, сообщает Zakon.kz.

На открытии праздничного мероприятия выступили аким города Алматы Бауыржан Байбек, начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник Амантай Усербаев председатель союза ветеранов ВС РК Мэлс Шампиев.

- Служите так, чтобы вами могла гордиться все родные и близкие! Честно выполняйте долг перед Родиной. Крепкого здоровья вам, успехов и удачи, мира и хорошего настроения. Будьте бдительны и внимательны, добросовестно относитесь к выполнению поставленныx задач, - пожелал полковник Амантай Усербаев.

Провожать порядка 30 призывников пришли их родные и близкие, ветераны Афганской войны. В мероприятии приняли участие военнослужащие воинских частей Алматинского гарнизона, личный состав местныx органов военного управления Алматы, курсанты Военного института Сухопутных войск, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, воспитанники Алматинской военно-технической школы, молодежь военно-патриотического движения «Жас Сарбаз, курсанты специализированного лицея "Арыстан".

Завершилось мероприятие концертной программой и выступлением военнослужащих десантно-штурмовых войск, которые продемонстрировали приемы рукопашного боя.

Курсанты специализированного лицея "Арыстан" под торжественную музыку вручили призывникам памятные подарки.

Напомним, этой весной призыву подлежат более 1000 человек из Алматы. В данный момент комплектуются части Вооруженных сил РК.

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