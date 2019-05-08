Суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях

Суд также признал наличие "хулиганских побуждений" в действиях футболистов.

Пресненский суд Москвы выносит обвинительный приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драках в центре столицы, передает ТАСС.

- Суд установил, что Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Протасовицкий совершили умышленное причинение вреда здоровью, - огласила судья.

- Подсудимый [Александр] Кокорин нанес удар деревянным стулом потерпевшему Паку из хулиганских побуждений, - огласила судья.

- Удары лежащему Соловчуку наносил и Мамаев, удары также нанес и Кокорин, - добавил он. Таким образом, суд установил, что Кокорин и Мамаев признаны виновными по статьям о хулиганстве и побоях.

Чтение приговора продолжается.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил удар в лицо.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Статья "Хулиганство" предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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