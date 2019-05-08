Свыше 20 000 жителей Атырауской области получили АСП обновленного формата

Адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления.

На сегодняшний день в регионе 20 тысяч человек получили адресную социальную помощь обновленного формата, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

По информации руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Серика Камидолла, с 1 апреля для 15 233 человек (2654 семей) была назначена АСП нового формата. На это потребовалось около 253 млн тенге.

- Для получения АСП достаточно предоставить удостоверение личности и соответствующее заявление. Адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления. Всего на сегодняшний день адресная социальная помощь назначена для 20 тысяч человек (3508 семей) на общую сумму в 341 млн. 460 тыс. тенге, - сказал Серик Камидолла.

Напомним, согласно поручению Елбасы, в Казахстане с 1 апреля критерий оказания АСП увеличился с 50% до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тенге. При этом, если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то с апреля на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тенге.

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