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Мощный взрыв прогремел в центре Кабула

12 человек пострадало.

Фото : IpNews8 мая 2019, 19:14

На территории афганской столицы прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Новости.

12 человек пострадало.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что целью взрыва стало здание гуманитарной организации Counterpart International, основанной Агентством США по международному развитию.

Мощный взрыв произошел в центре Кабула в районе Шахри-Нав, после чего началась стрельба. Сообщалось, что "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.


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