Мощный взрыв прогремел в центре Кабула
12 человек пострадало.
Фото : IpNews8 мая 2019, 19:14
На территории афганской столицы прогремел мощный взрыв, сообщает РИА Новости.
12 человек пострадало.
Представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что целью взрыва стало здание гуманитарной организации Counterpart International, основанной Агентством США по международному развитию.
Мощный взрыв произошел в центре Кабула в районе Шахри-Нав, после чего началась стрельба. Сообщалось, что "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.
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