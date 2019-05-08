Столичных ветеранов ждут выплаты и праздничные наборы

9 Мая – это день чествования ветеранов, которые достойны постоянной поддержки и внимания.

В рамках празднования Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получают продовольственные наборы и дополнительные денежные выплаты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичный сайт акимата.

9 Мая – это день чествования ветеранов, которые достойны постоянной поддержки и внимания.

В канун праздника во всех организациях и центрах социального обслуживания организовывают встречи и концертные программы, проходят патриотические акции с участием молодежи, лекции, беседы и тематические выставки. В общей сложности в столице запланировано более 100 мероприятий.

В настоящее время в столице проживает более 50 тысяч пенсионеров, в том числе 71 участник Великой Отечественной войны и 2817 тружеников тыла.

В рамках празднования 74-й годовщины Великой Победы для ветеранов войны и лиц, приравненным к ним, в столице предусмотрено оказание социальной помощи на общую сумму 402 888,9 млн тенге.

71 участник Великой Отечественной войны получит по 519 тыс. тенге; 332 человека – лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, получат по 22 725 тенге (9 МРП); 3 519 человек – это другие категории лиц, приравненные по льготам и гарантиям к участникам войны, получат по 11 363 тенге (4,5 МРП), сообщили в столичном управлении занятости и социальной защиты. Для ветеранов ВОВ и лиц, приравненным к ним, также предусмотрена денежная компенсация за коммунальные услуги. Компенсацию получат 1609 человек на общую сумму 127 054 тыс. тенге

Лекарственное обеспечение ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, предусмотрено для 2700 человек на общую сумму 33 500 тыс. тенге.

Социальную помощь на выписку периодических изданий, посещение бань, парикмахерских получает 71 человек (на общую сумму 1 214,5 тыс. тенге). Санаторно-курортным лечением для ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, охвачено 395 человек (60 830 тыс. тенге).

Кроме этого, ветераны ВОВ и лица, приравненные к ним, пользуются правом льготного проезда на городском пассажирском транспорте, бесплатного зубопротезирования. В честь празднования 74-й годовщины Великой Победы в столице проходит месячник "Белсендi ардагер". Акция продлится с 29 апреля по 29 мая и направлена на привлечение внимания общественности к здоровью инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним.

В период месячника для всех участников акции предусмотрен комплекс диагностических, инструментально-лабораторных исследований и лечебно-оздоровительных мероприятий: врачебные осмотры и консультации, а также дополнительные функциональные исследования, консультативно-диагностическая помощь, предоставление квоты на стационарное и санаторное лечение.

По данным управления общественного здравоохранения комплексные осмотры прошли более 400 ветеранов и приравненные к ним лица, из них около 10 участников ВОВ осмотр получили на дому.

За первую неделю акции консультацию психолога и социального работника получили 286 человек. По показаниям электрокардиографию (ЭКГ) прошли 389 ветеранов и приравненные к ним лица, ультразвуковое исследование (УЗИ) было проведено 216 инвалидам и участникам ВОВ, компьютерную томографию (КТ) прошли 5 человек. Вместе с тем лабораторные исследования были организованы для всех участников Великой Отечественной войны: они проверили уровень сахара и холестерина в крови.

В Нур-Султане проводится городская акция "Забота о ветеранах" по социальной поддержке ветеранов войны, в рамках которой оказывается помощь по благоустройству и обустройству жилья ветеранов, посещение домов ветеранов войны, поздравления с вручением продуктовых корзин и подарков.

Участникам Великой Отечественной войны помогают столичные бизнесмены. В частности, предприниматели взялись за капитальный и текущий ремонт квартир 25 участников Великой Отечественной войны.

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