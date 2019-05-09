"Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Встреча против голландского "Аякса" завершилась со счетом 3:2.
Английский "Тоттенхэм" стал вторым финалистом Лиги чемпионов, передает Lenta.ru.
Встреча против голландского "Аякса" прошла 8 мая и завершилась со счетом 3:2. Счет на пятой минуте встречи открыл защитник амстердамцев Маттейес де Лигт. Преимущество команды на 35-й минуте увеличил полузащитник Хаким Зиеш. Во втором тайме "Тоттенхэму" удалось выйти вперед: хет-триком отметился полузащитник Лукас Моура (55-я, 59-я минуты, 90-я).
В первом полуфинальном матче "Аякс" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0. Английская команда вышла в финал за счет большего количества голов, забитых на чужом поле.
В финале команда встретится с английским "Ливерпулем". Англичане дома разгромили "Барселону" со счетом 4:0, проиграв первый полуфинальный матч - 0:3.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
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