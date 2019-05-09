"Село стоит на святом месте". Деревня близнецов в Казахстане ставит в тупик ученых

400 учеников в школе, десять пар близнецов и двойняшек, даже есть тройняшки.

Женщин, которые мечтают родить близнецов, притягивает аул в Кызылординской области. Там столько пар, одинаковых на лицо, что это стало местной достопримечательностью, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Ученые не могут объяснить почему так происходит, но в народе говорят: рождение близнецов - показатель благополучия! И местные охотно делятся своим рецептом двойного счастья.

Близнецы в этом селе рождаются, в основном, одного пола. Жанарыс или Бекарыс. Алмат или Самат. Ержан или Нуржан. Когда в глазах двоится, учителя сельской школы в ауле имени Урмаш Туктибаева идут ва-банк. Даже у абсолютно одинаковых детей есть отличия.

- Хотя дети - близнецы, они по характеру все равно разные. Например, если один хорошо учится, то второй отстает. Поэтому всегда помогают друг другу. Если один шустрый, другой серьезнее. Как будто дополняют друг друга, - рассказала учитель Кулайым Келмаганбетова.

400 учеников в школе, десять пар близнецов и двойняшек, даже есть тройняшки. Галымжан старше своей сестры Аружан на несколько минут. Для кого-то несущественно - для нее серьезно. Она младшая сестра и точка. Каждая пара по своему уникальна. Есть домбристы, певцы, танцоры, художники.

- Есть близнецы, которым нравится гуманитарное направление. Есть склонные к точным наукам. Они не первый год участвуют в научно-практических конференциях. В этом году еще три пары близнецов ждем, а на следующий год в 1 класс придут тройняшки, - сказал директор школы Куандык Кожелепесов.

В мире живет 80 млн близнецов. Если с двойняшками все более менее ясно - наследственность, гормональные сбои, то рождение близнецов - это таинство. Наука до сих пор однозначно не может ответить на вопрос - что происходит с яйцеклеткой.

- Доказанных исследований нет, что экология, особое питание или особые условия жизни могут увеличить вероятность возникновения близнецов. Нужно выйти замуж или жениться на человеке, у которого в роду были близнецы, - сообщил репродуктолог Владимир Ким.

По всему Советскому Союзу искали 12-летних мальчишек-близнецов. Чтобы пели, танцевали, ездили на мопеде. Вова и Юра Торсуевы подошли идеально. И стали звездами. Их не различали ни на съемочной площадке, ни в жизни. За такими звездными парами следят пристально - и таких много.

Они и в жизни Питер и Девид. Только фамилия - Пол. Сначала они стали звездами качалок и подиумов. Затем комедийными актерами. 8 марта родились. 60 лет их судьба - это постоянно быть на виду. И это участь любых близнецов. Они просто не могут быть незаметными. Континентом двойняшек называют Африку. Ученые утверждают, что так природа компенсирует тяжелые условия, голод, частую младенческую смерть. У африканок такая беременность запрограммирована природой генетически. А вот близнецы - напротив. Это индикатор качества жизни на планете. И не только, утверждают, там, где их действительно много.

- Село стоит на святом месте. Наши бабушки тоже часто рожали близнецов. Идет, так сказать, преемственность поколений. Может и генетические особенности имеются. Нас даже называют деревней близнецов, - рассказал аким сельского округа Куаныщ Мукашев.

Гены или нет, но местные считают, что здесь в каждом дворе растут дыни. И они помогают своим составом в рождении близнецов. Наукой не доказано, но и не опровергнуто. Кызылординскому селу может дать фору только костанайское - Тапил. Там сейчас 28 пар близнецов. Жизнь, каким-то чудом, умноженная на два.

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