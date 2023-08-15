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В Шотландии 17 пар близнецов готовятся к поступлению в две школы

близнецы поступают в школу Фото: Primary in Greenock
Школа шотландского Инверклайда примут 17 пар близнецов. Единственный случай, когда в этом регионе в школу пошло больше близнецов, был в 2015 году. Тогда в школу пошли 19 близнецов, сообщает Zakon.kz.

Шотландская местная администрация готовится к тому, что на следующей неделе в начальную школу пойдет второе в истории количество близнецов.

Большинство учеников класса собрались в начальной школе Святого Патрика в Гриноке на генеральную репетицию перед первым учебным днем. Присутствовало большинство учеников, в том числе 15 из 17 групп близнецов.

Школа Святого Патрика, наряду с начальной школой Ardgowan, является одной из двух школ в Инверклайде, принимающих наибольшее количество пар близнецов: по три пары в каждом из них поступили в начальные классы.

В 2023 году количество близнецов в школе Инверклайд достигнет 147 пар с 2013 года – в среднем по 13 пар в год.

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