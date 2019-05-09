Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На Центральном рынке Актобе произошел пожар

Площадь пожара составляет 1200 кв.м.

Фото : pixabay9 мая 2019, 06:40

9 мая в 04:30 часов на территории Центрального рынка Актобе произошло возгорание крыши торгового павильона "Айсултан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

К настоящему времени площадь пожара составляет 1200 кв.м. Силами пожарных подразделений пожар локализован в 05:52 часов. На данный момент жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействованы 63 человека личного состава и 14 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты