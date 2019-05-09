На Центральном рынке Актобе произошел пожар
Площадь пожара составляет 1200 кв.м.
Фото : pixabay9 мая 2019, 06:40
9 мая в 04:30 часов на территории Центрального рынка Актобе произошло возгорание крыши торгового павильона "Айсултан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
К настоящему времени площадь пожара составляет 1200 кв.м. Силами пожарных подразделений пожар локализован в 05:52 часов. На данный момент жертв и пострадавших нет.
В ликвидации пожара задействованы 63 человека личного состава и 14 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
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