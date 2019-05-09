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Связанных в багажнике авто детей нашли в Петропавловске

Помогла бдительность горожан, которые подсказали, что слышали детские голоса со стороны гаражей за домом.

Фото : bmw5.su9 мая 2019, 07:33

Связанных брата с сестрой в багажнике авто нашли военнослужащие Нацгвардии, пишет Петропавловск.news.

О произошедшем рассказал заместитель командира второй роты оперативного назначения воинской части 6637 Национальной гвардии МВД РК старший лейтенант Асхат Темирханов.

Так, с просьбой о помощи в поиске детей обратилась жительница Петропавловска. Пока она работала на двух работах, её муж, присматривая за детьми, перебрал с алкоголем. Возвратившись вечером после работы, она не застала дома ни мужа, ни детей. Помогла бдительность горожан, которые подсказали, что слышали детские голоса со стороны гаражей за домом.

- Мы вызвали оперативную группу и при присутствии двух понятых взломали гараж, в багажнике машины нашли связанных брата с сестрой. Детей мы освободили и ещё до трёх ночи искали потом их отца, - рассказал Асхат Темирханов.

Оказалось, что ещё ранним утром мужчина связал и спрятал детей в багажнике автомобиля, а сам ушёл распивать спиртные напитки.


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