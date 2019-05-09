Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию

Венгры заберут Закарпатье, румыны попытаются забрать Буковину и Бессарабию, Галичину попытаются забрать поляки – депутат.

Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает РИА Новости.

Как считает политик, Украина на сегодняшний день находится перед лицом огромной угрозы.

- Нас просто растащат по кускам: венгры заберут Закарпатье, румыны попытаются забрать Буковину и Бессарабию, Галичину попытаются забрать поляки, – заявил Мураев, предположив также, что Россию может интересовать Перекопский перешеек, связывающий Крым с материком.

В качестве одного из примеров такого процесса Мураев привел Одессу, в которой, по его словам, "сильно активизировались" румыны. "Они работают через посольство, дают деньги церквям", - отметил он.

Также депутат прокомментировал реакцию украинских властей на решение России упростить получение гражданства жителям Донбасса. "Мы с вами, наверно, еще месяц назад говорили, что такая же ситуация была с венграми, с румынами, с болгарами, карта поляка не сильно отличается", - напомнил депутат.

В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса. Глава государства объяснил этот шаг гуманитарными соображениями. По его словам, ситуация с гражданскими правами в ДНР и ЛНР переходит все границы. Путин также заметил, что подобная практика существует в других странах: в частности, в Польше, Венгрии и Румынии.

Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, сотни тысяч жителей ЛНР и ДНР запросили российское гражданство еще до указа президента.

В последние годы наблюдается напряженность в отношениях Киева с соседними европейскими странами. Особое недовольство вызвал принятый в Украине в 2017 году закон об образовании, который существенно сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. Ряд государств, включая Венгрию и Румынию, раскритиковали решение Киева.

Сложности в отношениях Украины и Польши вызваны, главным образом, дискуссиями о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации местных националистов, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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