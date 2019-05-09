Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по футболу

9 мая состоялась жеребьевка для определения пар полуфиналистов.

Сегодня, 9 мая, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Четыре команды, которые будут вести борьбу за выход в финал турнира, были определены по итогам четвертьфиналов накануне.

В итоге за выход в финал "Тобол" сыграет с "Кайсаром", а "Ордабасы" с "Атырау".

Первые игры на этой стадии пройдут 22 мая в Костанае и Шымкенте, а ответные - 19 июня в Кызылорде и Атырау.

Напомним, что последние два сезона Кубок выигрывал "Кайрат", который на этот раз проиграл "Тоболу" в 1/4-й.

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