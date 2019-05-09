Казахстанцы пожаловались на проблемы с рядом сайтов и соцсетей
Отмечалась плохая работа Instagram.
Фото : pixabay.com9 мая 2019, 20:06
Казахстанцы 9 мая пожаловались на проблемы с доступом к социальным сетям и ряду сайтов, передает Zakon.kz.
С обеда не работали Instagram, YouTube, Facebook, Telegram. Кроме того, было проблематично получить доступ к некоторым новостным изданиям: Vlast.kz, Лада.kz, "Ак Жайык", The Village Kazakhstan и т.д.
Некоторые ресурсы остаются доступны с помощью VPN и proxy.
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