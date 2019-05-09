Пассажирский автобус сгорел в Петропавловске

Люди еле успели спастись.

9 мая в Рабочем поселке Петропавловска на конечной остановке практически полностью выгорел микроавтобус 8-го маршрута, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По свидетельству очевидцев, пожар начался примерно в 19:30, в тот момент, когда в салоне были люди. Все успели выбежать.

К моменту приезда пожарных салон транспортного средство выгорел практически полностью.

На видео, снятом жителем Рабочего поселка Александром Трясковым, запечатлен момент тушения пожара: в какой-то момент слышен взрыв — это лопнуло колесо.

О причинах пожара пока не сообщается.

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