Заместитель акима Акмолинской области погиб в ДТП

Авария произошла на трассе Петропавловск - Нур-Султан.

На автодороге Петропавловск - Нур-Султан в результате дорожно-транспортного происшествия скончался заместитель акима Акмолинской области Жомарт Нуркенов, передает BNews.kz.

В 18:30 поступило сообщение о том что на трассе Петропавловск - Нур-Султан в трех километрах от Кокшетау произошло ДТП с участием джипа Land Cruiser и асфальтоукладчика.

Асфальтоукладчик стоял на обочине в нерабочем состоянии. За рулем внедорожника находился заместитель акима Акмолинской области Жомарт Жомагалиевич Нуркенов, 1974 г.р. Он скончался на месте. В машине был один.

Возбуждено дело по статье 345 ч.3 УК РК.

Нуркенов родился 3 апреля года в Целинограде. Окончил Акмолинский аграрный университет (1996), Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова (2008).

Трудовой стаж: Главный ветврач ПК «Константиновский» (1996-1998); Заведующий отделом Целиноградского районного отдела ветеринарного надзора (1998-1999); Главный государственный ветеринарный инспектор, заместитель начальника Целиноградского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (1999-2002); Главный государственный ветеринарный инспектор Акмолинской области (2002-2006); Заместитель начальника, начальник Акмолинской области территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2006); Руководитель управления сельского хозяйства Акмолинской области; Аким Атбасарского района Акмолинской области (06.2013-06.2014); Аким Аршалынского района Акмолинской области (06.2014-04.2016); Руководитель аппарата акима Акмолинской области (04.2016-03.2017); Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК (с 03.2017), Главный государственной ветеринарно-санитарный инспектор Республики Казахстан (04.04.2017-02.2018); Аким Буландынского района Акмолинской области (21.02.2018-04.2019); Заместитель акима Акмолинской области по вопросам сельского хозяйства (с 10.04.2019).

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