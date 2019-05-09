Обнародованы любопытные факты из биографии Касым-Жомарта Токаева

Оказалось, что он гостеприимный хозяин, хороший кулинар и превосходный психолог.

Часть трудовой жизни Касым-Жомарта Токаева прошла в Москве, когда он выполнял ответственную работу в министерстве иностранных дел СССР, и трудился в посольствах Советского Союза в Китае и Сингапуре. Там он и познакомился со своим наставником Ибрагимом Амангалиевым. Выдающийся отечественный дипломат сделал головокружительную карьеру. Он воспитал немало талантливых дипломатов, которые позже составили основной костяк внешнеполитической службы независимого Казахстана.

Сегодня многие из них на заслуженном отдыхе. В этот день они вспоминали не только наставника, но и любопытные эпизоды из прошлого, которые касались не только службы. Вячеслав Гиззатов, в те годы ответственный работник МИД СССР, рассказал, как однажды ему довелось оценить кулинарный талант своего коллеги Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Вячеслав Гиззатов, ветеран дипломатической службы:

- Я даже ночевал у него дома. Он был один. Мы с ним допоздна работали. Он говорит: ну что вы, Вячеслав Хаменович, пойдете домой, переночуйте у меня. Тем более, говорит, и вы голодный, и я голодный. А я сейчас быстро сварганю бешбармак, которого вы никогда не ели. У него в холодильнике оказался хороший кусок казы, и он сварил его. Правда, тесто мы не катали, но это казы с картошкой и луком получилось очень вкусным. Тем более для двух мужчин, которые заработались допоздна и были голодными, как звери, это показалось ничем не хуже, чем приготовленное родной мамой.

По воспоминаниям другого коллеги по дипломатической службе Кайрата Исагалиева, Касым-Жомарт Токаев - человек весьма наблюдательный. Причем это его качество проявлялось не только в работе.

Кайрат Исагалиев, ветеран дипломатической службы:

- Вообще, Касым-Жомарт Кемелевич говорил: если хочешь узнать человека, кто он такой, поезжай с ним вместе в командировку. И нам пришлось поехать во Францию. Это было вступление в ЮНЕСКО. Прекрасно провели пресс-конференцию, и вечером, прогуливаясь по Парижу, я заметил его наблюдательность. Он говорит, Кайрат Исагалиевич, знаете, Париж пахнет духами, а Рим пахнет каштаном, а Сингапур пахнет рыбой. Понимаете, настолько наблюдательный человек. Я был поражен. Я до этого неоднократно был в Париже, а это была его первая поездка в Париж.

Позже это качество, а также незаурядные способности в психологии помогут на заре независимости новоиспеченному министру иностранных дел Касым-Жомарту Токаеву принимать верные решения при назначении первых послов Республики Казахстан. Ведь в те годы, в молодом государстве ощущался огромный дефицит профессиональных кадров.

Советкали Картбаев, заслуженный работник дипломатической службы РК:

- Прежде чем подписать приказ о назначении на высокий дипломатический пост, Касым-Жомарт Кемелевич отдельно беседовал с каждым кандидатом. При этом ему хватало всего нескольких минут, чтобы иметь четкое представление об уровне его образования, кругозоре, о его культуре и человеческих качествах. В те годы профессиональных дипломатов в Казахстане было очень мало. И нам приходилось искать достойных людей из числа преподавателей вузов, ученых и представителей творческой интеллигенции.

Да что там говорить, когда не было даже приличного офиса, вспоминают начало 90-х заслуженные дипломаты. Сложно представить, но у Касым-Жомарта Токаева, занимавшего тогда пост заместителя министра иностранных дел Казахстана, не было личного кабинета. Чиновникам высокого ранга приходилось ютиться в одном служебном помещении.

Вячеслав Гиззатов, ветеран дипломатической службы:

- Мы с ним сидели в одном небольшом кабинете, где была обшарпанная мебель. Если кто-то из посетителей придет, сядет на этот диван, облокотиться, и спинка отваливалась. Когда к нему приходил кто-то из послов, я уходил, как будто бы курить, чтобы не мешать его беседе; когда ко мне кто-то приходил, он выходил чтобы также не мешать моей беседе.

Кто, как не дипломаты, знают, как быстро меняется политическая погода в мире и какие факторы этому способствуют. Поэтому в этот светлый праздник пожелания их коротки и многозначительны. Главное, чтобы не было войны.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!