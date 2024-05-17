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Касым-Жомарту Токаеву подарили торт

Касым-Жомарту Токаеву подарили торт, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 12:47 Фото: akorda.kz
Сегодня, 17 мая 2024 года, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год. В этой связи премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подарил ему торт с надписью "Happy Birthday Mr President", сообщает Zakon.kz.

Анвар Ибрагим прибыл в Казахстан с официальным визитом 16 мая.

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И уже на следующий день визит был завершен.

Касым-Жомарту Токаеву подарили торт, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 12:47

Фото: akorda.kz

Как отмечено в Telegram-канале Акорды, Токаев лично проводил в столичном аэропорту премьер-министра Малайзии.

Касым-Жомарту Токаеву подарили торт, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 12:47

Фото: akorda.kz

"В свою очередь Анвар Ибрагим поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и высказал добрые пожелания по случаю его дня рождения", – сказано в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что глава государства принципиально не проводит никаких торжественных мероприятий 17 мая.

Советник-пресс-секретарь президента Берик Уали уточнил, что для Касым-Жомарта Токаева это обычный трудовой день. Президент будет на рабочем месте.

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