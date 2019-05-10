Бывший президент Бразилии сдался полиции

Теперь Темер ожидает решения полиции о своем дальнейшем местопребывании.

Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

Федеральный суд в Рио-де-Жанейро постановил в среду вернуть под стражу Темера на время следствия по ряду дел о коррупционных скандалах. Теперь Темер ожидает решения полиции о своем дальнейшем местопребывании.

Ранее сообщалось, что 21 марта Темера задержали в Сан-Паулу по подозрению в руководстве преступной организацией, занимавшейся коррупцией, однако отпустили через четыре дня по решению суда. Спустя несколько дней ему были предъявлены новые обвинения в коррупции, связанные с комплексом атомных электростанций Angra на побережье Рио-де-Жанейро.

Власти Бразилии несколько раз пытались начать расследование в отношении предположительной коррупционной деятельности Темера. В сентябре прошлого года федеральная полиция Бразилии направила отчет в Верховный федеральный суд, в котором говорилось об имеющихся доказательствах того, что Темер получал взятки от строительной компании Odebrecht.

Также в материалах следователей фигурирует аудиозапись, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем JBS Жоэсли Батистой и якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!