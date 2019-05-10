Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Накануне Трамп заявил, что Пекин "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров, и пообещал увеличить пошлины на китайские товары.

Фото : ptel.cz10 мая 2019, 11:34

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, сообщает РИА Новости.

- Китайская сторона выражает сожаление в связи с повышением США пошлин на китайский экспорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%, - отмечается также в заявлении министерства коммерции КНР.

Минкоммерции тем не менее выразило надежду на то, что в ходе проходящих сейчас в Вашингтоне торговых консультаций стороны смогут урегулировать разногласия.

Ранее глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил, что пошлины, введение которых анонсировал американский президент Дональд Трамп, не решат проблему.

Он подчеркнул, что это не выгодно ни Соединенным Штатам, ни Китаю, ни всему остальному миру.

Накануне Трамп заявил, что Пекин "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров, и пообещал увеличить пошлины на китайские товары.

В минувшее воскресенье Трамп пообещал, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения заградительных барьеров против других торговых позиций.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты