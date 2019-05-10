Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

18 невероятных фотографий похожих родителей и детей

Многие люди, так или иначе связанные родственными узами, похожи друг на друга или хотя бы имеют что-то общее.

Фото : Bigpicture10 мая 2019, 14:30

Когда рождаются дети, слетевшиеся на радостное событие родственники в один голос твердят, что новорожденная малютка "ну вылитый отец/ мама".

Конечно, многие люди, так или иначе связанные родственными узами, похожи друг на друга или хотя бы имеют что-то общее, но все-таки абсолютно точную копию встретить сложно. Однако некоторым семьям везет, и у них в нескольких поколениях встречаются прямо-таки клоны.

Посмотрите на эти 18 примеров по-настоящему сильной ДНК.

Фотографии отца и дочери в одном возрасте.

Слева сын - 2014 год, справа отец - 1977 год.

Слева мама, справа дочка, возраст 4 месяца.

Слева папа, справа дочка.

Слева отец в 1978 году, а справа сын в 2013 году.

Слева фотография дедушки, справа - его внучки.

Мама и дочка. Слева 1980 год, справа 2014 год.

Папа и сын, слева направо.

Слева актриса Блайт Даннер, мама Гвинет Пэлтроу (справа).

Слева фото мамы в возрасте 26 лет, справа ее дочь в том же возрасте через 34 года.

Отец (слева) и сын (справа) держат своих сыновей. Обоим по 29 лет, а их детям - 2 недели.

Слева мама, справа ее дочка.

Слева фото дочери в 3-м классе, справа ее мама в 2-м классе.

Каков отец (слева), таков и сын (справа). Оба служили в ВВС, оба держат сыновей на руках.

Отец и сын, оба в 25-летнем возрасте.

Мама и дочка с одинаковыми улыбками и глазами. Фотографии сделаны с разницей в 25 лет.

Мама (слева) и дочь (справа) с разницей в 41 год.

Слева папа, а справа дочка, примерно в одном возрасте.

Источник: Bigpicture.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты