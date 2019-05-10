В Алматы перекроют часть улиц

Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее.

В связи с дорожно-ремонтными работами в Алматы перекроют несколько участков улиц, сообщает Zakon.kz

На улице Гоголя участок дороги от улицы Муканова до улицы Байтурсынова будет частично перекрыт 10 мая с 23:00 по 11 мая 06:00.

Также участок дороги по улице Карасай батыра от улицы Нурмакова до улицы Байзакова будет частично перекрыт в связи с дорожно-ремонтными работами 10 мая с 23:00 по 11 мая 06:00.

- Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее. Ответственный за проведение дорожно-ремонтных работ, является подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс", - говорится в сообщении.

Фото: Алматы жолдары

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