В Алматы перекроют часть улиц
Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : M24.ru10 мая 2019, 17:13
В связи с дорожно-ремонтными работами в Алматы перекроют несколько участков улиц, сообщает Zakon.kz
На улице Гоголя участок дороги от улицы Муканова до улицы Байтурсынова будет частично перекрыт 10 мая с 23:00 по 11 мая 06:00.
Также участок дороги по улице Карасай батыра от улицы Нурмакова до улицы Байзакова будет частично перекрыт в связи с дорожно-ремонтными работами 10 мая с 23:00 по 11 мая 06:00.
- Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее.
Ответственный за проведение дорожно-ремонтных работ, является подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс", - говорится в сообщении.
Фото: Алматы жолдары
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