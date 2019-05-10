Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы перекроют часть улиц

Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее.

Фото : M24.ru10 мая 2019, 17:13

В связи с дорожно-ремонтными работами в Алматы перекроют несколько участков улиц, сообщает Zakon.kz

На улице Гоголя участок дороги от улицы Муканова до улицы Байтурсынова будет частично перекрыт 10 мая с 23:00 по 11 мая 06:00.

Также участок дороги по улице Карасай батыра от улицы Нурмакова до улицы Байзакова будет частично перекрыт в связи с дорожно-ремонтными работами 10 мая с 23:00 по 11 мая 06:00.

- Во избежание заторов, просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее.

Ответственный за проведение дорожно-ремонтных работ, является подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс", - говорится в сообщении.

Фото: Алматы жолдары


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты