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В Кыргызстане горит нефтебаза

В безопасное место эвакуированы примерно две тысячи жителей.

Фото : kabar.kg10 мая 2019, 17:33

10 мая, примерно в 10:00 в городе Джалал-Абад (Кыргызстан) начался пожар на нефтебазе, сообщает Кабар.

По предварительной информации начальника УМЧС КР по Джалал-Абадской области Абдулнасира Закирова, для тушения пожара были привлечены десять пожарных расчетов, две автолестницы.

На месте работают представители департамента водных ресурсов, сотрудники МВД, бригада скорой медицинской помощи, оперативная группа Управления МЧС по Джалал-Абадской области и оперативная группа МЧС Центра управления кризисными ситуациями при МЧС КР.

Для ликвидации пожара стянуты службы Гражданской защиты города Джалал-Абад. В безопасное место эвакуированы примерно две тысячи жителей, живущих около нефтебазы.

Один пострадавший доставлен в Джалал-Абадскую городскую больницу.


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