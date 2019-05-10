Из окна многоэтажки на уральцев смотрит медвежонок
Как попало туда животное - неизвестно.
Фото : mgorod.kz10 мая 2019, 19:45
Фото медвежонка были сняты очевидцами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
В сети распространяются фотографии, на которых запечатлен момент того, что люди собрались возле многоэтажки в районе гостиницы "Саяхат". Люди были удивлены, когда увидели, что из балкона второго этажа выглядывает медведь.
Как попало туда животное - неизвестно.
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