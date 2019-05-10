Юные таланты из Казахстана продолжают удивлять мир

Все эти успешные, упорные и целенаправленные мальчики и девочки делают огромную работу.

Еще совсем недавно талантливых, известных всему миру казахстанцев можно было пересчитать по пальцам. Сейчас этот список очень и вырос - а вот те, кто в нем все чаще совсем еще дети, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Один продает модель Боинга в 17 лет, другая заставляет плакать непробиваемых членов жюри, за другого голосуют миллионы и до сих пор требуют пересмотреть результаты очень уважаемого конкурса. Наши дети на слуху, их победы и открытия в самых разных областях удивляют, восхищают и просто радуют. А они продолжают побеждать, своей смелостью открывая дорогу новым талантам. Они тоже золотой запас Казахстана, по ним оценивают и узнают нашу страну.

- Когда вы будете открывать приложение, вы можете выбрать настройку времени. К примеру, я настроила время приема таблеток на три часа. Подойдет это время - мы услышим и увидим сигнал. Вот как это работает.

Проект у алматинских девочек простой. "Умная" аптечка, которая позволяет не забывать больным принимать лекарства. Отслеживать это, при необходимости, родным и врачам. Элементарная, казалось бы, вещь - но никто не додумался. А подружки выиграли региональный этап международного конкурса от команды "Google" и вошли в топ 100 лучших идей.

Они не забыли главное правило успеха: все гениальное просто. Такая страсть, такая взрослая сила и чистота исполнения сделали свое дело. Данелия Тулешова заставила плакать Украину, выступив на их проекте "Голос. Дети". Это не твоя война - пел ребенок из чужой страны тем, кто так устал без стабильности. Итог - победа в финале. Первый случай, когда выиграла иностранка. Но Данелия была лучшей.

Ержану Максиму из Уральска тоже прочили первое место в "Голосе". Российском. И такого количества признаний, сколько высказали маленькому серьезному казахстанцу не доставалось прежде никому. Ну, разве что Димашу. Но его коллеге по цеху - Ержану - 11 всего. Фанаты по всему миру, блеск софитов, но, в итоге, второе место. До сих пор шоу сотрясает от разбирательств - за Ержана вступились знаменитости. И признали очевидное - гений.

Чистый четверной сальхов - очень сложный прыжок в фигурном катании. Элизабет Турсынбаева - первая взрослая фигуристка в истории, которая исполнила его на официальных соревнованиях. Все ее детство - это лед и тренировки. И те успехи, что есть сейчас - это талант и много-много работы. Королева льда.

Софи Манасян - принцесса танцпола. С двух лет на сцене. Как грациозно давались этой крохе самые сложные танцы- объяснить невозможно. Гибкость, пластичность. Харизма. Сейчас покоряет Голливуд, очень известна и востребована. Что удивительно - ее счастливому детству это никак не мешает.

- Я очень хочу стать танцором, пианисткой и актрисой. И да, у меня были мысли- я очень хочу сняться в клипе с какой-нибудь звездой. Я хочу там станцевать или даже спеть с ней, - говорит Софи Манасян.

В пять лет Талант Али попал на страничку мировой знаменитости- ирландского бойца Конора Макгрегора. Малыш на миллион, говорят обычно. На миллиарды - уточнил восхищенный Конор, и за сутки ролик, как походке чемпиона настоящего подражает крохотный будущий, собрал 8 млн просмотров. Талант прославился, на него обратили внимание - это просто прыжок в карьере того, кто еще и в школу то не ходил. Все эти успешные, упорные и целенаправленные мальчики и девочки делают огромную работу. Ими не только восторгаются взрослые. Они вдохновляют своим примером таких же детей. И помогают им идти к мечте. К своей личной и общей, казахстанской - стать лучшими.

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