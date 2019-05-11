Полицейский Кокшетау спас эпилептика

Младший сержант своевременно оказал помощь.

В Кокшетау полицейский оказал своевременную помощь больному эпилепсией. Лишь благодаря быстрым и профессиональным действиям младшего сержанта полиции Азамата Бектурова, проявленным в нестандартной ситуации, жизнь человека была спасена, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

9 мая около 21-10 часов полицейский батальона дорожно-патрульной полиции младший сержант полиции Азамат Бектуров и военнослужащие Национальной гвардии, находясь на маршруте патрулирования, на перекрестке улиц Ташенова – Абая увидели скопление народа и лежащего на земле человека. Как рассказали стражу порядка растерянные горожане, у мужчины случился приступ эпилепсии.

Мгновенно оценив ситуацию, Азамат приступил к оказанию первой помощи пострадавшему. В это же время была вызвана карета скорой медицинской помощи.

- Симптомы эпилепсии продолжались каждые пять минут и с каждым разом все больше усиливались. В какой-то момент мужчина перестал дышать, - рассказывает полицейский.

Не растерявшись, Азамат продолжил оказывать доврачебную помощь, и лишь благодаря его грамотным действиям, удалось избежать возможной трагедии. Жизнь 27-летнего горожанина была вне опасности.

До приезда скорой помощи наряд полиции находился рядом с пострадавшим, а затем, передав мужчину в руки специалистам, полицейский продолжил несение службы.

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