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Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за спущенного колеса

Туристов должны разместить в отели, на данный момент они находятся в одном из терминалов воздушной гавани.

Фото : pixabay.com11 мая 2019, 15:13

Самолет авиакомпании AzurAir, на борту которого находились российские туристы, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Лайнер выполнял рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, пишет Лайф.

— После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси — спустило колесо, — говорится в сообщении.

По словам источника, воздушное судно приземлилось через четыре часа — сразу как только выработало топливо. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас туристический оператор решает вопрос с расселением пассажиров в отели, на данный момент они ожидают этого в одном из терминалов воздушной гавани. По некоторым данным, с самолете находились только российские туристы.

5 мая во время жесткой аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Погиб 41 человек.


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