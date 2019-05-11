Рассылка о распределении в детсады Нур-Султана - фейк

В управлении образования города информацию о распределении с 13 мая опровергли.

В Управлении образования Нур-Султана прокомментировали рассылку, распространяемую по родительским чатам в WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

"Уважаемые родители! Распределение начнется 13 мая. Но советуем с сегодняшнего дня уже заходить на сайт и смотреть места в своих садах. Также еще не поздно создать чаты для обмена информацией", - говорится в рассылке.

В управлении образования города эту информацию опровергли.

- Это фейк – ответила на запрос корреспондента Zakon.kz руководитель пресс-службы управления образования города Нур-Султан Жазира Асанова, - со стороны Управления образования такой информации не было. Это не первая фейк рассылка. В реальности система выдает места ежедневно. Для этого достаточно заглянуть на сайт e.astana.kz.

Направление в дошкольное учреждение можно получить через портал электронных государственных услуг с помощью электронной цифровой подписи в онлайн-режиме.

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