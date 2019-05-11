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Казахстан проиграл Германии на Мировых пляжных играх

Казахстан – Германия 2:4.

Фото : olympic.kz11 мая 2019, 19:15

Команда Казахстана потерпела второе поражение на Мировых пляжных играх, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанцы упустили победу во втором матче квалификационного турнира. Соперниками нашей команды были представители сборной Германии. Матч закончился со счетом 2:4.

Мировые пляжные игры, квалификационный турнир. Казахстан – Германия 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Голы: Баянбек Муралинов, Аскар Ажикенов – Свен Корнер (2), Юлиан Франц, Джошуа Метцле.


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