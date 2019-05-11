WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов

Речь идет обо всех устройствах на базе Windows Phone.

31 декабря 2019 года WhatsApp полностью прекратит работу на смартфонах с устаревшими операционными системами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт разработчика.

Речь идет обо всех устройствах на базе Windows Phone. Также 1 февраля 2020 года мессенджер перестанет работать на смартфонах под управлением Android 2.3.7 и более старших версий и гаджетах с iOS 7.

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