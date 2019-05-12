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Сброс грязной воды в Каспий. Экологи взяли пробу

Автор видео утверждает, что ролик был снят 10 мая возле "Солдатского пляжа".

Фото : Кадр из видео12 мая 2019, 06:12

Пользователь Сети возмутился сбросом грязной воды в акваторию Каспия возле "Солдатского пляжа", передает Zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

- Воду и раньше сливали, но она не была такой черной и грязной. Сливают помои в море, ужас, - говорит голос за кадром.

Руслан Тукенов, руководитель департамента экологии Мангистауской области, сообщил, что специалисты уже взяли пробу воды на экспертизу.

- Лабораторией были сняты пробы воды. По результатам экспертизы будут приняты соответствующие меры. Все обстоятельства выясняются, о результатах станет известно позже, - рассказал Руслан Тукенов.


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